Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdiği ikinci antrenmanında kuvvet, dayanıklılık, çabukluk ve pas çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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