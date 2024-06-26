Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa giren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ikinci antrenmanına salonda "core" çalışarak başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Defans ve hücum oyunlarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürecek.