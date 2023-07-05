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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe Futbol Takımı, İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki günün ikinci çalışması, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Can Bartu Tesisleri İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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