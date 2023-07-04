Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncuların olmadığı antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Pas çalışmaları ve çift kale maçlarının ardından oyuncular dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.