Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncuların olmadığı antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Pas çalışmaları ve çift kale maçlarının ardından oyuncular dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları sonrası çift kale maçlar yapan oyuncular, antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor