Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. İzinli futbolcuların katılmadığı antrenmanda oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon ve pas organizasyonları gibi çalışmalar yaptı. Hazırlıklar yarın da devam edecek.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmana izinli futbolcular katılmadı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda sarı-lacivertli oyuncular, çabukluk çalışmaları sonrası 2 grup halinde pas organizasyonları yaptı.
Dar alanda hücum varyasyonlarıyla süren idman, koşu parkurunda yapılan dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.