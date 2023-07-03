Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. İzinli futbolcuların katılmadığı antrenmanda oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon ve pas organizasyonları gibi çalışmalar yaptı. Hazırlıklar yarın da devam edecek.