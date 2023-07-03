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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Koşu, ısınma, pas ve bireysel çalışmalar yapıldı.

p> Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

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