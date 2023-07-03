Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Koşu, ısınma, pas ve bireysel çalışmalar yapıldı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor