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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Haberler

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