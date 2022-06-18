Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor