Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanının koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dörderli takımlar halinde yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.