Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, İsmail Kartal yönetiminde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncular termografi, vücut kitle analizi ve Yo-Yo testine tabi tutuldu. Akşam antrenmanında ise koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında futbolcular 2 gruba ayrıldı.

Sezon açılışından beri takımda yer alan oyuncuların bulunduğu grup, termografi ve vücut kitle analizi ile Yo-Yo testine tabi tutuldu. Milli takımlara gittiği için çalışmalara daha geç katılan oyuncuların yer aldığı diğer grup ise aerobik çalışmalarıyla idmana başladı. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan pas ve sonrasındaki dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı.

Akşam antrenmanı ise koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.