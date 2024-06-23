Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak. Programda 25 Haziran Salı ve 27 Haziran Perşembe günü yapılacak idmanlar taraftarlara açık olacak.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. Sağlık kontrolleri tamamlanan futbol takımı 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09.30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09.30 tarihlerinde yapılacak antrenmanların, taraftarların izlemesi için açık olacağı açıklandı. Öte yandan bu tarihler dışında tesise giriş ve misafir kabulü olmayacağı da belirtildi.

Topuk Yaylası'nda yarın akşam saat 17.00'de yapılacak sezonun ilk antrenmanı basına açık gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertliler, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sonrasında İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek. - İSTANBUL