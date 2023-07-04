Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti
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Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan akşam idmanında pas organizasyonları ve çift kale maç yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana izinli futbolcular katılmadı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda pas organizasyonları sonrası çift kale maç yapan Fenerbahçeli oyuncular, dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı.
???????Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor