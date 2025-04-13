Fenerbahçe Yedekleri Soğukta Zor Anlar Yaşadı
Sivasspor ile oynanan maçta Fenerbahçe'nin yedek futbolcuları 1 derecelik soğukta zor anlar yaşadı. Battaniyelere sarılan oyuncular sosyal medya gündemine oturdu.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertli yedek futbolcular 1 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.
Oynanan müsabakada ise konuk takım sarı-lacivertlilerin futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Fenerbahçeli futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
Sarı-lacivertli oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor