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Fenerbahçe Yedekleri Soğukta Zor Anlar Yaşadı

Fenerbahçe Yedekleri Soğukta Zor Anlar Yaşadı
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Sivasspor ile oynanan maçta Fenerbahçe'nin yedek futbolcuları 1 derecelik soğukta zor anlar yaşadı. Battaniyelere sarılan oyuncular sosyal medya gündemine oturdu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertli yedek futbolcular 1 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

Oynanan müsabakada ise konuk takım sarı-lacivertlilerin futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Fenerbahçeli futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Sarı-lacivertli oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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