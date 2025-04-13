Fenerbahçe Yedekleri Soğukta Zor Anlar Yaşadı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertli yedek futbolcular 1 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

Oynanan müsabakada ise konuk takım sarı-lacivertlilerin futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Fenerbahçeli futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Sarı-lacivertli oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu. - SİVAS