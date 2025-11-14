Haberler

Fenerbahçe'ye UEFA'dan 78 Bin Avro Para Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarlarının ırkçı davranışları ve çeşitli uygunsuzluklar nedeniyle toplam 78 bin avro para cezası verdi. Ayrıca, bir sonraki deplasman maçı için taraftarlara bilet satış yasağı getirildi. Viktoria Plzen de benzer sebeplerle ceza aldı.

UEFA, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'da karşılaşan Fenerbahçe ile ev sahibi Viktoria Plzen'e, maçta çıkan olaylar nedeniyle para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Fenerbahçe'ye, taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, tesislere verilen zarar ve tribünde meşale yakılması sebepleriyle 30 bin, sahaya madde atılması gerekçesiyle 25 bin ve takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 8 bin olmak üzere toplamda 78 bin avro para cezası uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca bir sonraki deplasman maçı için Fenerbahçeli taraftarlara bilet satışı yasağı kararı alan kurulun, bu yaptırımı, 2 yıllık denetim süresi boyunca askıya aldığı belirtildi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun, Viktoria Plzen'e taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, kamuya açık geçiş yollarını kapattığı gerekçesiyle de 6 bin olmak üzere 21 bin avro ceza verdiği kaydedildi.

Çek ekibine ayrıca 2 yıllık denetim süresi çerçevesinde kismi tribün kapatma cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı

Yağmur Gazze'deki Filistinlileri vurdu: Çadırları su bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.