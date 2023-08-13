Fenerbahçe'ye transfer olan Fred: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için mutluyum

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Frederico Rodrigues, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Fred, Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederek, başarılara katkı vermek istediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Frederico Rodrigues, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan renklerine bağladığı Brezilyalı futbolcu Fred, açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Böyle Türkiye'nin en büyük kulübüne ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu. Kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Bunun için de ekstra mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım"

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımla beraber başarılara katkı vermek istediğini ifade ederek, "Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum. Tabii ki de taraftarları mutlu etmek istiyorum. Brezilya milli takımında 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim"

Fenerbahçe taraftarıyla ilgili de konuşan Fred, "Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Başkana, Mario Branco'ya, Okan Özkan'a ve bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL