Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'ye ihtar cezası

Spor Haberleri

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne ihtar cezası verdi. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne ihtar cezası verildiğini açıkladı.

Kuruldan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın RAMS Başakşehir ile 11 Haziran'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatına aykırı eylemi nedeniyle ihtar cezası verildiği belirtildi.

Kupa finalinde RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, seremoniye 5 yıldızlı formayla katıldığı için PFDK'ye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title