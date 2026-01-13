Haberler

PFDK, Fenerbahçe'ye 940 bin lira para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'ye, taraftarların neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar sebebiyle 940 bin lira para cezası verdi. Samsunspor'a da benzer nedenlerle 500 bin lira ceza uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 940 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, 6 Ocak'ta oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe- Samsunspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 940 bin lira para cezası uyguladı. Kurul, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı Samsunspor'u da 500 bin lira parayla cezalandırdı.

Kurul, Fenerbahçe maçındaki ciddi faulü sebebiyle Samsunspor'un Kongolu oyuncusu Antoine Makoumbou'ya 2 maç men cezası uyguladı.

PFDK, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynadığı Turkcell Süper Kupa yarı final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a da 220 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

