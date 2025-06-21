Fenerbahçe'ye 230 Bin Lira Para Cezası

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Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe'ye Beşiktaş ile oynanan final maçında seyircilerin kötü tezahüratı nedeniyle 230 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 230 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 230 bin lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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