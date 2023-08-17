Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transferini açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'nun Panathinaikos ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Arao, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkmış ve takımına 1 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'nun transferi için Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya dahil edilen isimlerin yanı sıra takımdan ayrılan oyuncular da belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Aarao, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu; takımına 1 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren futbol A takımımızda oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.