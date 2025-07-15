Fenerbahçe Voleybol Takımları Avrupa Kupalarında Rakiplerini Belirlendi

VOLEYBOLDA 2025-26 sezonu Avrupa kupaları kura çekimi Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

Ülkemizi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kuraya 1'inci torbadan girdi.

Geçtiğimiz sezonun Erkekler Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı ise CEV Cup'ta mücadele edecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda yer alacak olan kadın takımının rakipleri şu şekilde: Polonya'dan Grot Budowlani Lodz, İtalya'dan Igor Gorgonzola Novara ve 3'ncü eleme turundan gelecek takım.

Ülkemizi CEV Cup'ta temsil edecek Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı ise organizasyona son 32 turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler bu turda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan gelecek takımla karşılaşacak.

Bu turda ilk maçlar; 9-11 Aralık 2025 tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar ise 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.