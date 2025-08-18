Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda Sağlık Kontrolleri Başladı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesi sağlık kontrollerine başladı. Takım oyuncuları çeşitli tıbbi muayenelerden geçti.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 2025-2026 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Medicana Hastanesinde gerçekleştiren sağlık kontrollerinde Yiğit Gülmezoğlu, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Halit Kurtuluş ve teknik ekipten bazı isimler yer aldı.

Fenerbahçe, göz hastalıkları, ortopedi, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları bölümlerinde muayenelerden geçti. Muayenelerin ardından voleybolculara radyoloji, EKG, eko, efor ve solunum fonksiyon testleri yapıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
