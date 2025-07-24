Fenerbahçe Voleybol Takımı'na Yeni Transfer: Julio Alberto Gomez
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonu için Kübalı pasör Julio Alberto Gomez Galvez'i kadrosuna kattı. Kulüp, transferle ilgili olarak 'Ailemize hoş geldin' ifadesini kullandı.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kübalı pasör Julio Alberto Gomez Galvez'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Julio Gomez'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Capitalinos de La Habana ile 2015-2016 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Julio, daha sonra sırasıyla MAFC-BME, VC Limax, SK Zadruga Aich/Dob ve Calcit Volley formalarını giydi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor