Fenerbahçe Voleybol Şube Direktörlüğüne Soner Erdoğmuş Atandı
Fenerbahçe Kulübü, voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş'un getirildiğini duyurdu. Erdoğmuş, daha önce Türkiye Voleybol Federasyonu'nda önemli görevlerde bulunmuştu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonunda plaj voleybolu koordinatörü ve milli takımlar sorumlusu olarak görev alan Soner Erdoğmuş, Fenerbahçe Kulübünün yeni voleybol şube direktörü oldu.