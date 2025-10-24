Haberler

Fenerbahçe Voleybol Şube Direktörlüğüne Soner Erdoğmuş Atandı

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş'un getirildiğini duyurdu. Erdoğmuş, daha önce Türkiye Voleybol Federasyonu'nda önemli görevlerde bulunmuştu.

Fenerbahçe Kulübünde voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonunda plaj voleybolu koordinatörü ve milli takımlar sorumlusu olarak görev alan Soner Erdoğmuş, Fenerbahçe Kulübünün yeni voleybol şube direktörü oldu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
