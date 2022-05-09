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Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tesislerden taraftarların sevgi gösterileriyle ayrılan sarı-lacivertliler, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada giriş yaptı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Vodafone Park, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Haberler

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