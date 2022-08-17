Fenerbahçe kafilesi Viyana'ya geldi Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Viyana'ya geldi. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Viyana'ya geldi. İstanbul'dan TSİ 16.30'da kalkan özel uçakla Avusturya'ya hareket eden sarı-lacivertli kafile, 2 saat civarında bir yolculuğun ardından Viyana'ya ulaştı. Viyana Uluslararası Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Fenerbahçe, daha sonra kendisi için bekleyen otobüsle konaklayacağı Melia Vienna otele hareket etti. Otobüs terminale alınmadı Fenerbahçe'yi havalimanında bekleyen otobüs terminale alınmadı. Avusturya'daki kurallar sebebiyle takımı taşıyacak otobüs, terminalin yaklaşık 200 metre ötesinde oyuncuları bekledi. Uçaktan inen kafile bu mesafeyi taraftarlarla yürüyerek otobüse bindi ve alandan ayrıldı. Spor AA / Süha Gür Fenerbahçe Avusturya Viyana Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe kafilesi Viyana'ya geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.