Fenerbahçe, Viktoria Plzen Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki son idman basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin son idmanının ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular kondisyon çalışmaları yaptı ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla idman sürdü. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Fenerbahçe kafilesi, bugün özel uçakla Çekya'ya hareket edecek. Teknik direktör Domenico Tedesco ile futbolculardan Jayden Oosterwolde, TSİ 20.30'da düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
