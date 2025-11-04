Haberler

Fenerbahçe, Viktoria Plzen Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Viktoria Plzen maçı için antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Domenico Tedesco eşliğinde yapılan idman, core çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Çekya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
