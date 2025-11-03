Haberler

Fenerbahçe, Viktoria Plzen Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Viktoria Plzen maçı için hazırlıklara başladı. Antrenmanlar, takımın teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Dün oynanan Beşiktaş derbisinde 45 dakika üzerinde süre alan futbolcuların ise günü dinlenerek geçirdiği belirtildi.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
