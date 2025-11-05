Haberler

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile Maç İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 21 kişilik kadro açıklanmış durumda.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Çekya ekibi Viktoria Plzen'le deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

