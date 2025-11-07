Haberler

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile Beraberlik Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Çekya'da Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, etkisiz bir oyun sergileyerek sezonun Avrupa'daki ilk deplasman puanını aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk yarının genelinde hücumda pozisyon üretmekte zorlandı. Söz konusu süreçte rakibine birkaç gol şansı tanıyan sarı-lacivertliler, 40. dakikada ise ilk yarının en net pozisyonundan Youssef En-Nesyri ile yararlanamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya da etkisiz başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 60. dakikada 3 değişikliğe gitti. Değişikliklerin ardından hücumda daha etkili bir performans ortaya koymaya başlayan Fenerbahçe, gol bulmayı başaramadı ve sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 7'ye yükseltti. Öte yandan müsabakayı 11 bin 90 biletli seyirci takip etti.

İsmail Yüksek ve Oosterwolde cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, ligin ardından Avrupa'da da cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 44. dakikasında sarı kart gören tecrübeli oyuncu, Avrupa'da 3. sarı kartına ulaştı.

Daha önce Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılan İsmail, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde de UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.

Avrupa'da daha önce Dinamo Zagreb ve Stuttgart maçlarından sarı kartı bulunan Oosterwolde, 48. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

24 yaşındaki Hollandalı oyuncu, 3. sarı kartına ulaşarak Ferencvaros karşısında görev yapamayacak.

En-Nesyri net fırsatı harcadı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, takımını öne geçirme şansını değerlendiremedi.

Maçın 40. dakikasında Talisca'nın savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, çok net bir fırsattan faydalanamadı.

Tedesco'dan 60'da 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakanın 60. dakikasında oyuna müdahale etti.

Sarı-lacivertli takımın özellikle hücumda beklentinin altında kalmasının ardından genç teknik adam 60. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Tedesco, Youssef En-Nesyri'nin yerine Jhon Duran'ı, İsmail Yüksek'in yerine Fred'i ve Oğuz Aydın'ın yerine de Marco Asensio'yu sahaya sürdü.

Avrupa deplasmanda bu sezon ilk puanını aldı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanda ilk puanını elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup olmuştu.

Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrılmıştı.

Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da deplasmanda tek müsabakaya çıkmış ve onda da Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilmişti.

Sarı-lacivertliler, Viktoria Plzen deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılarak bu sezon Avrupa'da ilk deplasman puanını aldı.

Hakem VAR'da kararını değiştirmedi

Maçın son dakikalarında Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR uyarısının ardından kararını değiştirmedi.

Müsabakanın 90+5. dakikasında rakip ceza sahası içinde Jhon Duran yerde kaldı.

VAR'ın uyarısıyla 90+6. dakikada pozisyonu izleyen Lindhout, oyunu devam ettirdi.

Meşaleler nedeniyle anons yapıldı

Fenerbahçe tribünleri, maçın 51. dakikasında tribünlerde meşale yaktı.

Yakılan meşalelerin ardından statta uyarı anonsu yapıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.