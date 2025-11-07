Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile 0-0 Berabere Kaldı

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oldu. Mesta Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çaldı. Allard Lindhout'un yardımcılıklarını ise Rogier Honic ve Johan Balder üstlendi.

Ev sahibi Viktoria Plzen, "Jedicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Memic, Cery, Valenta, Souare, Ladra, Durosinmi, Adu" ilk 11'iyle maça başladı.

Konuk ekip Fenerbahçe ise "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski, En Nesyri" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Maçın ilk dakikalarında Viktoria Plzen etkili olmaya çalışsa da ilk 20 dakika golsüz geçildi. 30'uncu dakikada Adu'nun ceza sahasına girerek sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Ederson gole izin vermedi. İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da net pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

61'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutta kaleci Jedicka, topu iki hamlede kurtardı. 78'inci dakikada Viktorie Plzen Adu'yla gole yaklaştı. Bu oyuncunun şutunda top direkten döndü. 90+5'inci dakikada Duran, rakibinin şortundan tutup çekmesi sebebiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı itirazlarında bulundu. 90+7'nci dakikada maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltının olmadığı yönünde kararı verdi.

Fenerbahçe konuk olduğu Viktor Plzen maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

JAYDEN OOSTERWOLDE VE İSMAİL YÜKSEK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile oynadığı maçta iki sarı-lacivertli futbolcu cezalı duruma düştü. 43'üncü dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek ve 48'inci dakikada sarı kart gören Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasındaki Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.