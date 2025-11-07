Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile 0-0 Berabere Kaldı

Stat: Mesta

Hakemler: Allard Lindhout, Rogier Honig, Johan Balder (Hollanda)

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Memic (Dk. 73 Havel), Cerv (Dk. 88 Markovic), Valenta (Dk. 64 Zeljkovic), Souare, Ladra (Dk. 64 Visinsky), Adu, Durosinmi

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 60 Fred), Alvarez, Oğuz Aydın (Dk. 60 Asensio), Talisca, Szymanski (Dk. 73 Nene), En-Nesyri (Dk. 60 Jhon Duran)

Sarı kartlar: Dk. 23 Alvarez, Dk. 44 İsmail Yüksek, Dk. 48 Oosterwolde, Dk. 83 Duran, Fred (Maçın ardından) ( Fenerbahçe ), Dk. 35 Valenta, Dk. 89 Adu, Dk. 90+2 Markovic (Viktoria Plzen)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

58. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Durosinmi, meşin yuvarlağı Paluska'yla buluşturdu. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda Ederson uzanarak gole izin vermedi.

61. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp şutunu attı, kaleci Jedlicka iki hamlede topu kontrol etti.

61. dakikada Fenerbahçe bir fırsat daha yakaladı. Asensio'nun pasında sol kanatta topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen Fred'e ortasını yaptı. Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

74. dakikada topla buluşan Durosinmi, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, Ederson meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu Visinsky kaptı. Bu futbolcunun vuruşunda Skriniar son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

78. dakikada Viktoria Plzen gole yaklaştı. Cerv'in uzun pasında soldan atağa katılan Adu, topla buluşup çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

84. dakikada sol kanatta topla buluşan Brown'ın ortasında kale sahası önünde yükselen Talisca kafayı vurdu. Kaleci Jedlicka'dan dönen topu Duran tamamladı ancak Jedlicka yine gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.