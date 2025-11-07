Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile 0-0 Berabere Kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Maç, Çekya'nın Doosan Arena'sında oynandı ve eşitlik bozulmadı.
(ANKARA)- Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Çekya'da Doosan Arena'da saat 23: 00'te başlayan maçı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetti.
Karşılıklı pozisyonların olduğu maçta eşitliği bozan gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: ANKA / Spor