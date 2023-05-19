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Fenerbahçe ve Ümraniyespor PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe ve Ümraniyespor PFDK'ye sevk edildi

Spor Haberleri

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Ümraniyespor'u ve kulüp başkanlarını PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile HangiKredi Ümraniyespor'u ve kulübün başkanı Tarık Aksar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la oynadığı maçta taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Ümraniyespor Kulübünün ile kulüp başkanı Tarık Aksar'ın ise sosyal medya hesaplarından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Spor Haberler

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