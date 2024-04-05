Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Fair Play Jestleriyle Ödül İçin Yarışıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Trabzon'da oynanan olaylı maçta centilmen davranışlar gösteren iki futbolcu için karşılıklı "fair play" jestleri yapıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kuruluna yaptığı başvuruda, olaylı maçtaki centilmen davranışları dolayısıyla sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun'u "mart ayı fair play ödülü"ne aday gösterdi.

Trabzonspor'un Serdar Dursun'u ödüle aday göstermesinin ardından sarı-lacivertli kulüp de bu jeste jestle karşılık verdi.

Fenerbahçe Kulübü de bordo-mavili futbolcu Eren Elmalı'yı "mart ayı fair play ödülü"ne aday göstererek centilmenliği sürdürdü.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kulübün müracaatlarının kurula ulaştığını belirterek, kararın en yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Kaynak: AA / Spor

Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title