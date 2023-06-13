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Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan final maçında Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketler nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi.

Medipol Başakşehir'in ise saha olayları sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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