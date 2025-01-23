Fenerbahçe ve Lyon 0-0 Beraber Kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Fransız ekibi Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da birkaç önemli pozisyon buldu ancak goller gelmedi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Fransız ekibi Lyon ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Mikautadze'nin ceza sahası içi sol tarafından ortasında kale önünde Alexandre Lacazette topu kontrol etti. Lacazette'in ilerleyip sol çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
65. dakikada Said Benrahma'nın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
66. dakikada Niakhate'nin pasında topu alan Cherki'nin ceza yayından sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Alexandre Lacazette'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
83. dakikada Allan Saint-Maximin'in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Edin Dzeko'nun kale önünde vuruşunda kaleci Lucas Perri, meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giorgio Peretti
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci (Allan Saint-Maximin dk. 69), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 82), Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 72)
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Lyon: Lucas Perri, Sael Kumbedi (Duje Caleta-Car dk. 68), Clinton Mata, Moussa Niakhate, Abner, Said Benrahma, Nemanja Matic, Corentin Tolisso (Jordan Veretout dk. 79), Mathis Cherki, Malick Fofana (Alexandre Lacazette dk. 43), Georges Mikautadze (Ernest Nuamah dk. 79)
Yedekler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Warmed Omari, Tanner Tessmann, Enzo Anthony Honore Molebe,
Teknik Direktör: Pierre Sage
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Sael Kumbedi, Moussa Niakhate, Alexandre Lacazette, Duje Caleta-Car, Tolisso (Lyon) - İSTANBUL