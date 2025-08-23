Fenerbahçe ve Kocaelispor Arasındaki Maçın İlk Yarı Sonucu 1-1
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin golü Skriniar ile gelirken, Kocaelispor'un eşitliği sağlayan golü ise Petkovic'ten geldi.
Stat: Chobani
Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Candaş Elbil
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Brown, Talisca, Duran, En-Nesyri
Kocaelispor: Jovanovic, Syrota, Haidara, Tarkan Serbest, Dijksteel, Show, Appindangoye, Boende, Mendes, Can Keleş, Petkovic
Goller: Dk. 5 Skriniar ( Fenerbahçe ), Dk. 22 Petkovic (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 35 Can Keleş (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kullanılan duran top sonrası soldan rakibinden sıyrılan Çağlar Söyüncü'nün ortasında altı pasın gerisinden Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ön direkte Duran'ın topukla şık vuruşunda top yan filelerde kaldı.
17. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Fred'in sol çizgiye pasında topla buluşan En-Nesyri, yerden sert şekilde penaltı noktası civarındaki Talisca'yı gördü. Talisca'nın gelişine şutunda top üstten auta gitti.
20. dakikada Fred'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın soluna çektikten sonra sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
22. dakikada Kocaelispor beraberliği buldu. Yay üzerinde kazanılan serbest vuruşta Petkovic, şık bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
29. dakikada Talisca'nın çok uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanını terk etti.
Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.