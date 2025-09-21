Fenerbahçe ve Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken iki takımın teknik direktörleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ARVELADZE: 10 KİŞİYLE AYAKTA KALMAYI BAŞARDIK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze 10 kişi kalmalarına rağmen sahada direnç gösterdiklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Zor geçiyor maçlar. Zor bir haftaydı. 3 maç kolay değil, bu tarz maçlar, haftalar. Doğal olarak lig sadece sahada başlamıyor. Bütün kulüp çalışanlarının büyük bir çabası var. Takım kazanınca daha kolay oluyor ama mağlup olunca sanki bir iş yapmamış gibi oluyor. Performans hocaları, sağlık ekibi, mutfaktaki çalışanlar her şeyi takım iyi sonuç alsın diye çalışıyor, onlara teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha 6'ncı haftadayız. Genç oyuncular aldık. Hiç bu ligde oynamayan oyuncular girdi. Maça iyi başladık. İyi de baskı yaptık. Ancak bir küçük hatayı affetmediler. Ancak ayakta kaldık, düşmedik. Pozisyonlar verdik ama golü bulduk. Hak ettiğimiz puanı aldık. bu beni mutlu etti. Her puan, puandır. Karşınızda dev takımlar varsa daha değerli oluyor. Futbolcularımı tebrik ediyorum, 10 kişi ayakta kaldık. Bu hocaların işini kolaylaştırıyor. Çocuklar maçın içinde kalmayı istediler. Oyuncu ve formasyon değişiklikleri de düşündük ama sonra değişiklik yapmadık. Hava yakalayan bir ekip vardı sahada ve bozmadık bunu" dedi.

Gürcü teknik adam, ayrıca Attila Szalai'nin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını belirtti.

TEDESCO: BERABERLİĞİN BENİM İÇİN MAĞLUBİYETTEN FARKI YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede sahadaki mücadele gücünden memnun olmadığını dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı, "Pek çok anlamda kötü bir maçtı. Hem sahaya koyduğumuz enerji hem aldığımız pozisyon hem top kayıpları ve ikili mücadeleleri kazanmamız anlamında. Eğer ikili mücadeleleri kazanamazsanız rakip 9 kişi de kalsa iyi oynayamazsınız. Aslında maça iyi başladık. Golü de bulmuştuk. Takım iyi bir oyun sergiliyordu. Ancak ikinci yarı performansımız düştü. Golü yedikten sonra enerjimiz düştü, yok gibiydi. Böyle bir maçta berabere kaldığımızda benim için mağlubiyetten bir farkı yok" ifadelerini kullandı.