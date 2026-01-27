Fenerbahçe Kulübü, ITserv Technology firmasıyla işbirliği anlaşması imzaladı

Fenerbahçe Kulübü ile ITserv Technology firması arasında işbirliği anlaşması yapıldı.

Chobani Stadı'nda yapılan imza törenine, kulüp genel sekreteri Orhan Demirel ve yönetici Serhan Yılmaz ile ITserv Technology Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertan Erdoğan katıldı.

Orhan Demirel, törendeki konuşmasında, "Fenerbahçe olarak bizler attığımız her adımda sürdürülebilirliği, kurumsal istikrarı ve uzun vadeli değeri esas alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Başlayan bu işbirliği Fenerbahçe'nin kurumsal yapısını daha sağlamlaştırma hedefinin bir parçasıdır. Bu iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Serhan Yılmaz ise "Fenerbahçe olarak dijitalde ve teknolojide çok kıymetli bir dönüşüm sürecindeyiz. Bununla amacımız kulübümüzün teknoloji altyapısına denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kazandırmak. Hedefimiz çok net. Sorunlara sonradan müdahale eden değil önceden önlem alan, yapay zeka desteğiyle 7/24 işleyen bir sistem kurmak. Bu sistem bizi çağın ötesine taşıyacak. Bu ileri seviye yapı kulübümüze herhangi bir mali yük getirmeden bir işbirliği ile hayata geçiyor. Bu kıymetli anlaşmada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Ertan Erdoğan da şunları kaydetti:

"Çok heyecanlıyız çünkü dünyanın en büyük spor kulüplerinden birinde teknoloji tarafında sponsor olmak çok değerli. Benim için önemi bunun ötesinde çocukluğumdan beri tribünde desteklediğim camiayı şirketimizle desteklemenin haklı gururunu yaşıyoruz."

İmza töreni, fotoğraf çekimiyle sona erdi.