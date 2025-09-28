Fenerbahçe ve Hesap.com Antalyaspor İlk Yarıda Beraberlikte Kaldı

Stat: Chobani

Hakemler: Ali Yılmaz, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Abdülkadir Ömür (Dk. 26 Balet), Safuri, Storm, Van de Streek

Sarı kartlar: Dk. 23 Soner Dikmen, Dk. 41 Safuri (Hesap.com Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Brown'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazındaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kaleci Julian'da kaldı.

6. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayı çevresinde topla buluşan Talisca'nın şutunu kaleci Julian kontrol etti.

20. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu Julian kurtardı.

26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kontrol etti.

31. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu kapan Asensio'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Julian, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

35. dakikada Nene'nin pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden dışarı gitti.

42. dakikada Van de Streek'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve büyük boşluk yakalayan Hasan Yakub İlçin'e ceza yayı önünde Asensio müdahalede bulundu. Dönen topu önünde bulan Storm'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Ederson'un kurtarışının ardından meşin yuvarlak Semedo'ya çarpıp kaleye yöneldi. Oosterwolde, top çizgiyi geçmeden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.