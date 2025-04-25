Fenerbahçe ve Gaziantep FK 12. Kez Karşı Karşıya Geliyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 12. kez birbirine rakip olacak.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 11 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler rakibini 9 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu rekabette beraberlik yaşanmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 27 golüne, Gaziantep FK 12 golle yanıt verdi.

Gaziantep'teki maçlar

Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 5 kez karşılaştı.

Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi takım da 2 kez kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe rekabetteki deplasman maçlarında 8, Gaziantep FK ise 7 gol attı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçı 3-1 kazandı

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında rakibiyle sahasında oynadığı müsabakayı 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakayı kazanmayı başardı.

Öte yandan taraflar bu sezon Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında da karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.