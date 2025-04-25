Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntüdeki bir detay bomba

Fenerbahçe ve Gaziantep FK 12. Kez Karşı Karşıya Geliyor

Fenerbahçe ve Gaziantep FK 12. Kez Karşı Karşıya Geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile ligdeki 12. maçına çıkacak. Daha önce oynanan 11 maçta Fenerbahçe 9 galibiyet alırken, Gaziantep FK 2 kez kazandı. Fenerbahçe'nin bu sezonki 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 12. kez birbirine rakip olacak.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 11 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler rakibini 9 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu rekabette beraberlik yaşanmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 27 golüne, Gaziantep FK 12 golle yanıt verdi.

Gaziantep'teki maçlar

Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 5 kez karşılaştı.

Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi takım da 2 kez kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe rekabetteki deplasman maçlarında 8, Gaziantep FK ise 7 gol attı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçı 3-1 kazandı

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında rakibiyle sahasında oynadığı müsabakayı 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakayı kazanmayı başardı.

Öte yandan taraflar bu sezon Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında da karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.