Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye Kürek Şampiyonası'nda şampiyon oldu
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe genç erkekler, Galatasaray ise genç kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 19 yaş altı erkekler kategorisinde (gençler) Fenerbahçe, kadınlarda Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü'nde yapılan şampiyonada yarışlar tamamlandı. Daha önce ertelenen 19 yaş altı kategorisinde kupalar sahiplerini buldu.
Genç erkekler kategorisinde 500 puan elde eden Fenerbahçe şampiyonluk kupasını kaldırırken, Galatasaray 468 puanla ikinci, Sakarya Gençlik Merkezi 20 puanla üçüncü sırayı aldı.
Genç kadınlar kategorisinde ise Galatasaray 388 puanla şampiyon olurken, 370 puanla Fenerbahçe ikinci, 16 puanla Şişecam Spor Kulübü üçüncü sırayı elde etti.