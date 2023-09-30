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Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye Kürek Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe genç erkekler, Galatasaray ise genç kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.