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Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarlarından Suudi Arabistan'a Tepki

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı okuyarak Suudi Arabistan'a tepki gösterdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı okuyarak Suudi Arabistan'a tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde yaşanan olayların ardından mücadelenin ertelenmesiyle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Beşkaza Meydanı'nda toplanarak yürüyüş yapmak istedi. Polis ekiplerinden yürüyüş izni alamayan taraftarlar, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve polis ekipleriyle birlikte Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı okudu.

Maçı taraftarlarla birlikte izlemek için toplandıklarını söyleyen Galatasaray taraftarı Turgut Yağuz, "İstiklal Marşı okuyarak birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik" dedi.Fenerbahçe taraftarı Sezgin Özbey ise, "Takımlarımız geri çekilerek çok anlamlı bir tepki verdi. Birlik ve beraberliğimiz hiçbir zaman bozulmasın" diye konuştu.

Taraftarlar slogan atarak dağıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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