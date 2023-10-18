Fenerbahçe ve Galatasaray Ligde Yarışıyor
Spor Haberleri
Mehmet Yozgatlı'ya göre Fenerbahçe ve Galatasaray lig sonuna kadar yarışacak. Ayrıca, Türkiye'yi temsil edecek MMA dövüşçüsü İbo Aslan para için bayrağını ve vatanını satmayacağını söyledi. Avrupa liglerinde birçok futbolcu henüz kulüp bulamadı. Ayrıca, spor haberleri ve maç programları da yer alıyor.
Mehmet Yozgatlı: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın lig sonuna kadar yarışı götüreceği görünüyor
"Fenerbahçe bu sene çok olağanüstü bir kadro kurdu"
"Gedson Fernandes çok farklı bir yetenek"
"Burak Yılmaz, çok karakterli düzgün bir insan"
"Bana göre yabancı oyuncunun serbest olması gerekiyor"
"Gökhan İnler futbolcu ama aynı zamanda önümüzdeki sene yönetici durumuna geçecek"
"Allah Erol Bulut'tan razı olsun"
UFC'de Türkiye'yi temsil edecek üçüncü Türk olan MMA dövüşçüsü İbo Aslan: "Para için ne bayrağımı, ne de vatanımı satarım"
"Maçlarıma, göğsümde ay-yıldızlı formamla çıkacağım"
"Dövüş dünyası beni konuşuyor ama ülkemin benden haberi yok!"
(Analiz Haber) Avrupa'nın ve Türkiye'nin önemli isimleri 'futbolun' dışında kaldı
Avrupa liglerinde futbola 2023-2024 sezonu içerisinde 2'nci kez milli maç arası verilirken birçok futbolcu henüz kendisine kulüp bulamadı. Listede David de Gea, Jesse Lingard, Xeka, Aleix Vidal, Danny Rose, Jerome Boateng ve Shkodran Mustafi gibi Avrupa futbolunun önemli isimlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce forma giymiş Lucas Biglia, Jozy Altidore, Peter Etebo, Luiz Gustavo, Steven Caulker, Jean-Philippe Gbamin, Andre Ayew ve Stefano Okaka gibi isimler yer alıyor.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Hatayspor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.
10.00 Fenerbahçe'de kadın futbol takımının forma kol, erkek voleybol takımında da forma şort sponsorluğunun imza töreni düzenlenecek.
GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin çalışmalarına devam edecek.
TRABZONSPOR
Dün izin yapan Bordo-mavililerde Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
14.30 Teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenleyecek.
HAKEMLER AÇIKLANACAK
Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak
GENÇLERBİRLİĞİ
10.00 Başkent ekibinde Sportif Direktör Emrah Yıldız ve teknik direktör Sinan Kaloğlu, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.
BASKETBOL FEDERASYONU
12.30 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta arasında Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsorluğu anlaşması imzalanacak.
BASKETBOL
EuroCup
20.00 Beşiktaş Emlakjet - Cedevita Olimpija
20.00 Aris - Türk Telekom
EuroLeague Kadınlar
21.00 Casademont Zaragoza - Fenerbahçe Alagöz H.
21.00 ESBVA LM - ÇBK Mersin
FIBA Şampiyonlar Ligi
19.00 Galatasaray Ekmas - PAOK Saloniki
19.30 KK Igokea - Tofaş
21.30 CB Breogan - Bursaspor İnfo Yatırım
FIBA Avrupa Kupası
19.00 Bahçeşehir Koleji - CEZ Nymburk
19.30 Bakken Bears - Manisa Büyükşehir Bld.Spor
EuroCup Kadınlar
18.00 Antalya Toroslar - BBC Grengewald Hueschtert
21.00 UFAB 49 - GS Çağdaş F.
VOLEYBOL
Efeler Ligi
13.00 Rams Global Cizre Bld. - Brand Group Alanya Belediyespor
14.00 Hatay B.Şehir Bld. - Türşad
15.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. - Bigadiç Bld.
17.00 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Develi Bld.
17.00 Fenerbahçe Parolapara - Spor Toto
17.30 Halkbank - Ziraat Bankkart
Sultanlar Ligi
18.00 Muratpaşa Bld. Sigorta Shop - Nilüfer Bld.
Challenge Cup Kadınlar
23.30 Kairos Ponta Delgada - Galatasaray Daikin
YELKEN
Bu yıl 35'incisi düzenlenen The Bodrum Cup yelken yarışları Bodrum - Çökertme etabıyla devam edecek.