Fenerbahçe ve Galatasaray Ligde Yarışıyor

Mehmet Yozgatlı'ya göre Fenerbahçe ve Galatasaray lig sonuna kadar yarışacak. Ayrıca, Türkiye'yi temsil edecek MMA dövüşçüsü İbo Aslan para için bayrağını ve vatanını satmayacağını söyledi. Avrupa liglerinde birçok futbolcu henüz kulüp bulamadı. Ayrıca, spor haberleri ve maç programları da yer alıyor.

Mehmet Yozgatlı: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın lig sonuna kadar yarışı götüreceği görünüyor

"Fenerbahçe bu sene çok olağanüstü bir kadro kurdu"

"Gedson Fernandes çok farklı bir yetenek"

"Burak Yılmaz, çok karakterli düzgün bir insan"

"Bana göre yabancı oyuncunun serbest olması gerekiyor"

"Gökhan İnler futbolcu ama aynı zamanda önümüzdeki sene yönetici durumuna geçecek"

"Allah Erol Bulut'tan razı olsun"

UFC'de Türkiye'yi temsil edecek üçüncü Türk olan MMA dövüşçüsü İbo Aslan: "Para için ne bayrağımı, ne de vatanımı satarım"

"Maçlarıma, göğsümde ay-yıldızlı formamla çıkacağım"

"Dövüş dünyası beni konuşuyor ama ülkemin benden haberi yok!"

(Analiz Haber) Avrupa'nın ve Türkiye'nin önemli isimleri 'futbolun' dışında kaldı

Avrupa liglerinde futbola 2023-2024 sezonu içerisinde 2'nci kez milli maç arası verilirken birçok futbolcu henüz kendisine kulüp bulamadı. Listede David de Gea, Jesse Lingard, Xeka, Aleix Vidal, Danny Rose, Jerome Boateng ve Shkodran Mustafi gibi Avrupa futbolunun önemli isimlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce forma giymiş Lucas Biglia, Jozy Altidore, Peter Etebo, Luiz Gustavo, Steven Caulker, Jean-Philippe Gbamin, Andre Ayew ve Stefano Okaka gibi isimler yer alıyor.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Hatayspor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.

10.00 Fenerbahçe'de kadın futbol takımının forma kol, erkek voleybol takımında da forma şort sponsorluğunun imza töreni düzenlenecek.

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin çalışmalarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Dün izin yapan Bordo-mavililerde Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

14.30 Teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenleyecek.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak

GENÇLERBİRLİĞİ

10.00 Başkent ekibinde Sportif Direktör Emrah Yıldız ve teknik direktör Sinan Kaloğlu, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.

BASKETBOL FEDERASYONU

12.30 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta arasında Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

BASKETBOL

EuroCup

20.00 Beşiktaş Emlakjet - Cedevita Olimpija

20.00 Aris - Türk Telekom

EuroLeague Kadınlar

21.00 Casademont Zaragoza - Fenerbahçe Alagöz H.

21.00 ESBVA LM - ÇBK Mersin

FIBA Şampiyonlar Ligi

19.00 Galatasaray Ekmas - PAOK Saloniki

19.30 KK Igokea - Tofaş

21.30 CB Breogan - Bursaspor İnfo Yatırım

FIBA Avrupa Kupası

19.00 Bahçeşehir Koleji - CEZ Nymburk

19.30 Bakken Bears - Manisa Büyükşehir Bld.Spor

EuroCup Kadınlar

18.00 Antalya Toroslar - BBC Grengewald Hueschtert

21.00 UFAB 49 - GS Çağdaş F.

VOLEYBOL

Efeler Ligi

13.00 Rams Global Cizre Bld. - Brand Group Alanya Belediyespor

14.00 Hatay B.Şehir Bld. - Türşad

15.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. - Bigadiç Bld.

17.00 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Develi Bld.

17.00 Fenerbahçe Parolapara - Spor Toto

17.30 Halkbank - Ziraat Bankkart

Sultanlar Ligi

18.00 Muratpaşa Bld. Sigorta Shop - Nilüfer Bld.

Challenge Cup Kadınlar

23.30 Kairos Ponta Delgada - Galatasaray Daikin

YELKEN

Bu yıl 35'incisi düzenlenen The Bodrum Cup yelken yarışları Bodrum - Çökertme etabıyla devam edecek.