Fenerbahçe arsaVev-Galatasaray GAİN derbisi, Chobani Stadı'nda oynanacak
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Maç, 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Chobani Stadı'nda oynanacak. Biletler yarın satışa sunulacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi mücadelesinin biletlerinin yarın saat 15.00'ten itibaren 100 liradan satışa sunulacağı duyuruldu.
Ligde 10'da 10 yapan iki ekibin derbide karşı karşıya geleceği müsabaka, 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor