Haberler

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Son 10 Derbi Performansı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Son 10 Derbi Performansı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray, 1'i hükmen olmak üzere 5 kez kazanırken, Fenerbahçe 3 defa galip geldi. İki takım, 14. haftada Kadıköy'de karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 3 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de karşılaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesinde ezeli rakiplerin son 10 maçına bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü var. İki takım arasında 8'i lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 müsabakada Aslan 1'i hükmen 5 kez kazanırken, Kanarya ise 3 defa galip ayrıldı. 2 mücadele de berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Lig)

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Süper Kupa)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.