Fenerbahçe ve Galatasaray Derbisi 1-1 Berabere Bitti
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Leroy Sane'nin golüyle öne geçti, ancak Fenerbahçe son dakikada Jhon Duran'ın golüyle beraberliği sağladı.
(İSTANBUL) -Süper Lig'in 14. haftasında, derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetti.
Galatasaray, 27. Dakikada Leroy Sane'nin attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. 90 artı 5. dakikada Jhon Duran'ın golüyle Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA / Spor