Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a Geçmiş Olsun Mesajı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray, anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan mesajda, "Anjiyo operasyonunun başarılı geçtiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün paylaşımında ise "Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

TFF'nin mesajında da "Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
