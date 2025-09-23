Fenerbahçe ve Galatasaray'da Son Gelişmeler

Mehmet Topal: Tedesco'nun zamana ihtiyacı var

"Mourinho talihsiz bir açıklama yapmış, Fenerbahçe'ye gelmeyi bir hata olarak düşünmüyorum"

FENERBAHÇE

12.30 Sarı-lacivertli takım son çalışmasını Samandıra'da gerçekleştirecek (ilk 15 dakikası basına açık)

18.45 Dinamo Zagreb'in basın toplantısı gerçekleşecek

19.00 Hırvat ekibi, maçın son çalışmasını gerçekleştirecek.

19.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncu maçın oynanacağı statta basın toplantısına katılacak

GALATASARAY

-Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Puanını 18 yapan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakipleri Göztepe ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını ise 6'ya çıkardı.

11.00 - Galatasaray ile Daikin arasındaki kadın voleybol takımı isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni başkan Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar yapacakları antrenmanın ardından Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak

17.00 Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

1'NCİ LİG 7'NCİ HAFTA

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor

BASKETBOL

11.00 - 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesinde Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN başantrenörleri ile takım kaptanları basın toplantısı düzenleyecek.

- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Grubu Finali

16.30 Bursaspor Basketbol-Windrose Giants Antwerp

KAPADOKYA ULTRA TRAIL KOŞUSU

10.00 - 10'uncusu gerçekleştirilecek Cappadocia Ultra Trail yarışı öncesi tanıtım toplantısı düzenlenecek.