Fenerbahçe ve Galatasaray'da Son Gelişmeler
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, zamana ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Galatasaray Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup etti. Ayrıca, Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıkları yapıyor.
Mehmet Topal: Tedesco'nun zamana ihtiyacı var
"Mourinho talihsiz bir açıklama yapmış, Fenerbahçe'ye gelmeyi bir hata olarak düşünmüyorum"
FENERBAHÇE
12.30 Sarı-lacivertli takım son çalışmasını Samandıra'da gerçekleştirecek (ilk 15 dakikası basına açık)
18.45 Dinamo Zagreb'in basın toplantısı gerçekleşecek
19.00 Hırvat ekibi, maçın son çalışmasını gerçekleştirecek.
19.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncu maçın oynanacağı statta basın toplantısına katılacak
GALATASARAY
-Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Puanını 18 yapan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakipleri Göztepe ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını ise 6'ya çıkardı.
11.00 - Galatasaray ile Daikin arasındaki kadın voleybol takımı isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni başkan Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar yapacakları antrenmanın ardından Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak
17.00 Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.
1'NCİ LİG 7'NCİ HAFTA
17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor
20.00 Arca Çorum FK-Serikspor
BASKETBOL
11.00 - 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesinde Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN başantrenörleri ile takım kaptanları basın toplantısı düzenleyecek.
- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Grubu Finali
16.30 Bursaspor Basketbol-Windrose Giants Antwerp
KAPADOKYA ULTRA TRAIL KOŞUSU
10.00 - 10'uncusu gerçekleştirilecek Cappadocia Ultra Trail yarışı öncesi tanıtım toplantısı düzenlenecek.