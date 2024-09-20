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Fenerbahçe ve Galatasaray 401. Derbide Karşılaşıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray 401. Derbide Karşılaşıyor
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Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de 401. kez karşı karşıya gelecek. Bu derbide Fenerbahçe 149 galibiyetle önde bulunurken, Galatasaray'ın 128 galibiyeti bulunuyor. Ligde ise Galatasaray lider, Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray yarın oynanacak derbiyle 401. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 149'a 128 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet sonucunda aldığı 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

401. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 400 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 541 golüne, Aslan 497 golle karşılık verdi.

İki takım geçtiğimiz sezon üç defa karşılaştı. Ligdeki maçlarda sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki derbi 0-0 sona erdi. Süper Kupa'da ise Fenerbahçe, U19 Takımı ile çıktığı maçta sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken sahadan çekildi ve Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

Ligde 135. maç

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 134 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Bu önemli müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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